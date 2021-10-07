Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, в конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию, решил обратиться к украинцам накануне Дня независимости. В документе Янукович отмечал, что в первые годы существования как независимого государства Украина двигалась в парадигме процессов, характерных для большинства стран постсоветского пространства. Затем экономические связи двух стран начали ослабевать под влиянием «вестернизации» внешней политики Киева. Революцию Достоинства он по-прежнему называет государственным переворотом. Янукович также утверждал, что при нем украинцам жилось лучше.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины намерена обратиться в Интерпол по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Его хотят попросить объявить в международный розыск.