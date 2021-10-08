Сегодня, 8 октября, в Украине отмечается День юриста.
НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что 8 октября стало праздничным днем в 1997 году.
День юриста был установлен соответствующим указом президента.
Отметим, для общества профессия юриста очень важна, ведь именно на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права, усовершенствования украинского законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения и повышения правосознания и правовой культуры.
У православных сегодня День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского. Этот день еще называют «Сергий-капустник», поскольку ранее был распространен обычай рубить капусту.День юриста в Украине: история праздника и красивые поздравления
Говорили, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов. Если хорошая погода, то стоять ей три недели. Если первый снег выпадет на Сергия, то зима установится на Михайлов день — от первого снега до настоящей зимы сорок дней.
Также в этот день празднуется:
День независимости Хорватии,
День танкиста Армении,
Дашахра (Душэхра) в Индии.
Как сообщалось ранее, 7 октября отмечали Международный день врача.