33-летняя певица Адель стала новой героиней британского Vogue. На обложке звезда появилась в чарующем образе, а в интервью рассказала все подробности личной жизни. Это интервью стало первым за 5 лет, где Адель наконец решилась рассказать миру правду о непростой период своей жизни. Она заговорила о разводе с американским бизнесменом Саймоном Конекки, новые отношения и 8-летнего сына. "Когда мне было 30 лет, моя жизнь рухнула. Просто мне это больше не подходило. Я просто плыла по течению и не была счастлива. Никто из нас не сделал ничего плохого и не причинил вреда другому или что-то в этом роде. Я просто думала о то, что хочу, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня. Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья ", — говорит звезда. Также Адель рассказала, что ее новый возлюбленный вещь Пол появился неожиданно и привнес в ее жизнь легкость и радость. По словам девушки, парень — единственный, кого не смущала внимание прессы. Также он смешной, умный и милый. Впрочем, певица отметила, что сын ей все же всегда будет на первом месте. Певица снялась в стильной фотосессии, где показала роскошную фигуру. Девушка призналась, что похудение никогда не входило в ее планы. Просто она увлекалась спортом, который здорово отвлекал ее от тревожности во время развода. Холли Берри показала редкое фото подросшего сына: весь в маму

Адель в новой фотосессии (фото: instagram.com/adele) Также мы собрали самые роскошные образы Зендаи с красных дорожек.