Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса. По его словам, фамилии других фигурантов объявят на предстоящих брифингах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе генпрокурора. "На следующей встрече мы сможем озвучить другие интересные фамилии фигурантов этого дела. В общем СБУ в сотрудничестве с Офисом генпрокурора провела серьезную кропотливую работу", — сказал Баканов. Напомним, первым фигурантом этого дела стал нардеп Виктор Медведчук, которого уже и так подозревают в государственной измене. Больше о том, в чем подозревают Медведчука, можете узнать РБК-Украина.