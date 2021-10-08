С начала суток, 8 октября, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев боевики применили запрещены минского соглашениями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. "За текущие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, из них один с применением запрещенных минского соглашениями вооружений", — говорится в заявлении ООС. У населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Троицкого оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселков Майорский и Причепиловка противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Вблизи Крымского пророссийские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Его эвакуировали в медучреждение. Состояние военнослужащего — тяжелое. Украинские военные открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минского соглашениями вооружения.