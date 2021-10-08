Цены на газ угрожают нехваткой электроэнергии в Украине. Компании, которые производят 25% электроэнергии в стране, прекратили производство из-за подорожания газа, что в свою очередь увеличивает нагрузку на энергосистему.

Такое заявление сделал глава Минэнерго Герман Галущенко, пишет Обозреватель.

«Это потеря 3000 мВт-ч установленной мощности в энергосистеме. Это увеличивает нагрузку на энергосистему, и государству нужно принимать быстрые решения. Нужно найти, как дополнительно компенсировать электроэнергию, которая недовырабатывается», – заявил он.

По словам министра, Украина делает ставку на атомную генерацию. Этой зимой АЭС будут работать на рекордной мощности. Одновременно будут работать 14 блоков из 15. По его словам, это поможет сэкономить около 3 млн тонн угля.

«Тариф 1,68 грн (для населения, — ред.) на самом деле драматически ниже нынешней рыночной цены, которая составляет около 4 грн», – добавил Галущенко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы пройти зиму.

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды при этом газовые хранилища наполовину пустые. Из-за этого в ЕС закрываются предприятия, ограничивают тарифы для населения. Украинцев также ждет кризис — цена на газ не будет меняться до мая 2022-го, но вот цены на продукты и услуги серьезно вырастут.