Почти 95% всех образцов диких грибов, собранные в Германии за последние шесть лет — до сих пор отмечаются радиоактивным загрязнением вследствие Чернобыльской катастрофы. Однако, уровень загрязнения не превышает допустимые пределы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Федерального управления по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), повышенную концентрацию изотопов было обнаружено на юге Германии. Впрочем, уровень радиоактивного загрязнения 74 протестированных образцов — не превышал допустимые пределы, равные 600 беккерелей на килограмм.

BVL отмечает, что дикие грибы подвергают загрязнения гораздо дольше, чем другие продукты.

Отметим, что в результате катастрофы на Чернобыльской реакторе — атмосфера загрязнилась тоннами ядерных отходов, которые распространились по всему контингента.