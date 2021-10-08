Осень — активная пора болезней. Поэтому сейчас вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать простые, а главное эффективных советов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook. Каких советов нужно соблюдать Так, чтобы не заболеть нужно придерживаться самых действенных советов и профилактики, а именно: Необходимо чаще мыть руки с мылом, особенно после контакта с перилами, дверными ручками, предметами общего пользования. Или же используйте антисептики на основе спирта; Правильно носите маску. Она имеет полностью закрывать рот и нос; Тепло одевайтесь и держите ноги в тепле. Важно, что перегрев так же опасен, как и переохлаждение; Чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку; Избегайте контактов с больными, так же и сами — оставайтесь дома, если вам плохо. Держите дистанцию с другими не менее 1,5 м. Вакцинируйтесь — это самый эффективный метод профилактики заболевания и осложнений; Питайтесь сбалансировано, будьте физически активными и полноценно спите; При первых признаках респираторного заболевания обязательно обращайтесь к своему семейному врачу. Основными симптомами гриппа являются: Повышенная температура тела слезотечение Боль в горле; кашель, насморк; Боль в мышцах. Испокон веков используются народные средства, смягчающие симптомы гриппа и способствуют общей поддержке организма, например, питья теплой жидкости в виде чая с лимоном или листьев, веточек, ягод малины, смородины. Важно учитывать, что временное смягчение или ощущение отсутствия симптомов не является признаком выздоровления больного: необходимо продолжать воздержание от контактов со здоровыми людьми и лечение — до постоянного отсутствия симптомов. Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала простое натуральное средство от простуды и гриппа. Также мы писали, что врач рассказал, кому требуется обязательное прививки от гриппа.