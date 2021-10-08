Народный депутат Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники, у политика из группы «За будущее» внезапно ухудшилось самочувствие. После этого к парламенту приехала карета скорой.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти коллеги Скороход по фракции, народного депутата Антона Полякова.

Водитель такси, в котором ехал депутат, говорит, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого Полякова начало тошнить в машине. Политика уже в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных — машину за нарушение ПДД остановили, внутри находился политик. Правоохранители пытались сами помочь Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но врачи уже констатировали смерть.

Вскрытие показывает, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Напомним, Поляков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Осенью 2019 года он и Скороход были исключены из фракции, оба вошли в состав группы «За будущее». В июле политики пришли в полицию с заявлениями об угрозе их жизни.

