Украина сейчас занимает 7 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные статистического ресурса Worldometers пишет верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

По состоянию на 7 октября, по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 7 место в мире и 4 — среди стран Европы.

Также Украина находится на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 3 — среди европейских стран.

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, накануне суточная заболеваемость подскочила. Харьков стал одним из первых городов, где ужесточают карантин из-за заболеваемости. Заведения массового пребывания людей смогут работать, если 100% персонала вакцинированы, при 50% заполненности зала, посетители должны иметь COVID-сертификаты. А в Мелитополе Запорожской области запретили проезд в транспорте без отрицательного теста на COVID-19 или справки о вакцинации.

В приложении «Дія» в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.