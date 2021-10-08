Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 установил курс евро на уровне 30,47 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне: 30,4768 гривен за евро (+0,039 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4378 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,50 гривен за евро. Курс составляет 30,48 гривен за евро.