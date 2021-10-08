Народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новую подозрение. Его уже подозревают в госизмене. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь источник в правоохранительных органах и заявление генпрокурора Ирины Венедиктов. Новая подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса. "Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ за процессуального руководства Офиса генпрокурора точно установили причастность народного депутата Украины в реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. Период, который охватывают эти деяния — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, израсходованные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн гривен ", — написала Венедиктова. Отметим, Виктора Медведчука также подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди предъявленных ему ранее обвинений: покушение на хищение природных ресурсов, передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, антиукраинская деятельность. Напомним, Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.