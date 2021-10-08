МИД Польши вызвало Временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновський. По данным СМИ, это связано с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP. "Поверенный в делах посольства Республики Беларусь В Польше Александр Чесновський был вызван в МИД Польши в пятницу", — сообщило издание со ссылкой на источник. По его словам, вызов белорусского дипломата в МИД связан с ситуацией на границе Польши и Беларуси. Других подробностей агентство не приводит. Напомним, ранее пограничная служба Польши заявила об обстреле патруля со стороны Беларуси. Отметим, с начала августа более 14 000 нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Польши из Беларуси. В результате власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси.