Народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова снова в центре скандала — в партийном чате партии она якобы отреагировала на кончину коллеги Антона Полякова (группа «За майбутнє») фразой: «это минус 1 враг». Сейчас ее могут временно отстранить от заседаний ВР, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.

Как пишет Обозреватель, в партийном чате Третьякова прокомментировала смерть Полякова фразой: «это минус 1 враг».

Выступая в парламенте позже, она пожаловалась, что ее переписка стала достоянием общественности. Ее речь оборвал Руслан Стефанчук, который отключил микрофон.

Затем глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что фракция требует ее отстранения от заседаний на 5 дней.

«Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные выражения. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет с тем, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний», — цитирует его РБК-Украина.

В то же время нардеп из группы «За будущее» Тарас Батенко подчеркнул, что спикера Рады и главу Регламентного комитета просят отозвать Третьякову с должности главы парламентского комитета:

«Мы собрали только что перерыв по поводу выражений госпожи Третьяковой в чате «Слуг народа», как нам стало известно, где она сказала о том, что «одним врагом меньше», о смерти Антона Полякова, своего коллеги и бывшего члена фракции… Такое дерзкое поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме «Слуги народа», и обратились к главе Верховной рады и главе Регламентного комитета по отзыву госпожи Третьяковой с должности главы профильного комитета».

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.

Водитель такси, в котором ехал депутат, говорит, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого Полякова начало тошнить в машине. Политика уже в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных — машину за нарушение ПДД остановили, внутри находился политик. Правоохранители пытались сами помочь Полякову, а затем прибыла бригада скорой помощи, но врачи уже констатировали смерть.

Вскрытие показывает, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.