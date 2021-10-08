7 октября российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Один военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией украинских территорий приводит к системным нарушениям прав человека. За это время на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что на Донбассе боевики готовятся активизировать обстрелы — тайно завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.