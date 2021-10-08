Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-8 октября 2021 купил на межбанковском валютном рынке 228 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. Таким образом, НБУ продлил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (15 млн долларов) в 15 раз. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 году — до 26,33 гривен. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1707,70 млн долларов. Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года. Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самозбалансування и уменьшается участие НБУ.