Злостных неплательщиков алиментов в Украине будут «отслеживать» и останавливать на дорогах. Кроме того, нарушителей уже лишают субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Об этом сообщил замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, пишут Факты.

По его словам, с начала текущей недели Государственная исполнительная служба совместно с МВД начала применять «эффективный цифровой инструмент принуждения должников к исполнению судебных решений».

Он также добавил, что в пяти областях за первые дни применения этого инструмента, на месте взыскали 64 тысячи гривен алиментов.

«39 тысяч гривен перечислено в пользу государства ЕСВ и 17 тысяч штрафов за нарушение ПДД, изъято два транспортных средства», — отметил Андрей Гайченко.

По его словам, проект будет распространен на всю территорию государства.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3881, в котором установлен минимальный размер алиментов, которые можно взыскать на содержание ребенка с родственников родителя.

В реестре неплательщиков алиментов зарегистрировано более 13 тысяч женщин.