В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на выходные — 9 и 10 октября будут довольно солнечными, но холодными.

Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине 9 октября

Ночи уже очень холодные. На севере и местами в центре температура упадет до 0 градусов. В среднем ночью по Украине будет 1-3 тепла. На юге пока теплее, там 5-7 тепла. Днем воздух прогреется до 10-14 градусов. Осадки не прогнозируются.

Погода в Украине 10 октября

Ночью на западе заморозки до 1 мороза. На остальной территории 1-3 тепла. На юге похолодает до 3-7 градусов. Днем по Украине 10-15 градусов тепла. Осадки не прогнозируются.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.