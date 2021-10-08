В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 8 октября — без осадков и уже довольно холодно.

Ночи уже холодные, местами температура опускалась до 0 градусов, поэтому утром нужны теплые вещи. Днем воздух прогреется до 11-15 градусов.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о похолодании в Украине. Температура воздуха в восточных и северных областях 8 октября опустится до -1.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.