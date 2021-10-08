По состоянию на начало октября около полумиллиона украинских семей не получили жилищные субсидии. При этом в сентябре численность получателей субсидий увеличилась на 100 тысяч — если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей оформили субсидию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.Субсидии в Украине: куда обращаться и какие документы подавать

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило свыше 32 тысяч заявлений по оформлению жилищных субсидий. В начале сентября было более 25 тысяч заявлений в неделю.

По прогнозным оценкам министерства, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900 — 2000 гривен на домохозяйство.

«В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа», — добавили в ведомстве.

Напомним, для получения субсидии можно:

— обратиться к представителю территориальной общины или Центр оказания административных услуг,

— обратиться в орган социальной защиты населения,

— отправить документы через «Укрпочту»,

— онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Напомним, по состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине серьезно изменили порядок назначения жилищных субсидий. Согласно новым правилам, лишить выплат могут украинцев с депозитом в банке, а также при покупке валюты.