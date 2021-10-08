Праздник Иоанна Богослова в православном мире празднуется 9 октября. Именно в этот день отдается дань любимому ученику Иисуса.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Он был сыном Зеведея и Соломии. В дальнейшем он был призван Иисусом и стал апостолом, евангелистом, христианским святым, проповедником, автор нескольких произведений Нового Завета. Его имя означает «Бог щедр в благодати».

Его считают покровителем студентов и молятся перед поступлением в вузы, экзаменами и защитой.

Святого просят об умении любить Бога и своих ближних, взаимопонимании между супругами, помощи маловерам, которые попали в секты.

Православные рассказывают, что за чудодейственными молитвами святого происходит полное излечение тяжелобольных, а матери которые не могли иметь детей, рожали.

Молитвой Иоанну Богослову просят защиты от нападення злых духов и плохих людей.

Напомним, 14 октября, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается День защитника Украины.