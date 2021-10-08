Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали народные депутаты.

Его кандидатуру поддержал 261 парламентарий.

«За» проголосовали 222 представителя «Слуги народа», партия «За майбутнє» – 15; «Довіра» – 18; внефракционные – 6.

Напомним, Стефанчуку 46 лет, родом он из Тернополя. С 2011 года руководил отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады, был помощником нардепа Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива. В 2014 году стал проректором Национальной академии прокуратуры, а спустя два года перешел на аналогичную должность в ассоциацию адвокатов.

В 2017 году пытался попасть в Верховный суд, но не прошел по конкурсу.

Напомним, 8 октября Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста главы Верховной Рады Украины. Соответствующее решение приняли сегодня народные депутаты. «За» проголосовали 284 человека.

Накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний в течение двух пленарных дней.