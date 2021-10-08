Во время молитвы в шиитской мечети афганской провинции Кундуз произошел взрыв.

Интерфакс со ссылкой на Aamaj News пишет, чо при взрыве погибли около 100 человек.

В сети появились кадры с места трагедии, на них видно, что на земле лежат десятки погибших людей.

Aamaj News также сообщает, что, предварительно, взрыв в мечети устроил террорист-смертник. Все произошло во время пятничной молитвы. Боевики из «Талибана» уже заявили, что смертник относится к группировке «Исламское государство в Хорасане». Осторожно, жесткие кадры!



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