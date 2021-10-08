В Киеве открылся новый шоурум ROMANOVA Designer Knitwear. Интересно, что событие никак анонсировалась брендом и на нее смогли попасть лишь самые близкие друзья создателей оригинального украинского вязаной одежды. Форматом события была выбрана "ремонтная вечеринка", так как оснащение нового бутика, расположенного в дореволюционном особняке в историческом центре Киева, еще полностью не завершено. Гости закрытой пати подбирали себе новые теплые вещи, готовясь к зимнему сезону, целый вечер, и вечеринка, начавшаяся в шоуруме, продолжилась в соседнем баре P2B под дегустацию авторских коктейлей далеко за полночь.

Открытие шоурума Romanova Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратынский) ROMANOVA Designer Knitwear — крафтовой бизнес, основанный на семейных традициях, который вырос до уровня фэшн, и чьи вещи стали настоящим открытием Ukrainian Fasion Week зимой 2019 года. Бренд производит вязаные изделия для женщин и мужчин в двух линейках — эксклюзивные изделия ручной работы и сезонные дропы. Коллекции бренда состоят на 70 процентов из изделий ручной работы. Дизайнеры делают ставку на качество материалов (в изделиях используется фурнитура и пряжа премиум-класса), оригинальный дизайн и регулярно разрушают стереотипы о том, что вязаная одежда уместен только для холодного сезона и не претендует на звание «высокой моды». Миссия бренда — трансформировать отношение к вязаной одежды, до сих пор нередко ассоциируется с "бабушкиными" свитерами, транслировать культ вязаной одежды как внесезонные и соответствующей трендам.

Открытие шоурума Romanova Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратынский) Бренд был основан в 2018 году, однако история его становления уходит корнями гораздо глубже. Дизайнеры бренда — Надежда и Татьяна Бурбела назвали бренд в честь прабабушки — Надежды Романовой, которая, по их словам, была талантливой рукодельницей и привила дизайнерам любовь к ручному труду.

Открытие шоурума Romanova Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратынский) Среди звездных клиентов бренда — телеведущие Маричка Падалко и Анна Панова, писательница и певица Ирэна Карпа, известные общественные деятели и политики. "Многие изделия, представленные в наших коллекциях, создаются в одном экземпляре и почти никогда не повторяются. Наши модели ручной работы — всегда эксклюзивные, подчеркивают индивидуальность наших клиентов, характер, позволяют им выигрышно выделяться и чувствовать себя максимально комфортно. При этом мы всегда стараемся сочетать в своих коллекциях самые разнообразные стили и направления: классика, романтика, авангард, стрит-стайл, гранж — каждый найдет себе модель по душе ", — рассказывает о бренде ROMANOVA соучредитель Надежда Бурбела.

Открытие шоурума Romanova Designer Knitwear (фото: Вячеслав Ратынский) Добавим, что новый шоурум ROMANOVA Designer Knitwear находится в старинном особняке в Киеве по адресу Олеся Гончара, 38а. Начиная с 9 октября двери шоурума откроются для всех желающих (в тестовом режиме и по предварительной записи). Смотрите и роскошные образы звезды "Дюны", которую называют "новой иконой стиля", из самых престижных красных дорожек мира. Также предлагаем вам подборку самых модных плащей этой осенью от звезд шоу-бизнеса.