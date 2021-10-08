В Батуми (Грузия) на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. По предварительным данным в результате инцидента есть пострадавшие.

Как сообщает агентство batumelebi.ge, причины обрушения пока неизвестны.

На месте находятся бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Полиция оцепила место происшествия. К обрушенному дому стягивается спецтехника. Идет разбор завалов. Под завалами могут находиться люди, в том числе и дети. Известно об обрушении одного подъезда здания.

Больше 20 человек пострадали в результате взрыва, которые прогремел в многоэтажке города Гетеборг (Швеция). После взрыва начался пожар.

Напомним, в начале сентября в городе Ногинск в Московской области произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме.