В Киеве нашли мертвым народного депутата Украины Антона Полякова.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть … Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что Поляков поймал такси «с руки». Это авто остановили патрульные, потому что водитель нарушал правила дорожного движения. Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений у депутата нет.

