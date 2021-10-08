Ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий пообещал превратить вуз на "университет будущего" за счет средств инвесторов и бизнеса. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление ректора на заседании Комитета образования и науки Верховной Рады. По словам Луцкого, представители науки, бизнеса и государства должны объединиться, чтобы превратить НАУ в современный инновационный учебное заведение мирового уровня. По данным МОН, он занимает четвёртое место по результатам вступительной кампании 2021 года. Университет готовит высококвалифицированных специалистов, которые успешно работают как в Украине, так и в мире. Во время заседания отмечалось, что, чтобы иметь возможность конкурировать с ведущими учебными заведениями мира, он нуждается в обновлении учебных программ и материальной базы — корпусов, общежитий, спортивной инфраструктуры, пищевого блока. По его словам, на ремонтные работы на территории НАУ необходимо около млрд грн, и он не ждет их от государства. Ректор НАУ также рассказал, что университет совместно с представителями бизнеса разрабатывает программу трансформации, которая предусматривает реконструкцию корпусов и строительство новых, создание современного кампуса и коливингов для преподавателей и студентов, обновление технического оснащения, спортивного стадиона, пищевого блока. Программу обещают представить через несколько месяцев. Как сообщалось, ранее в Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предусматривает ряд запретов и рекомендаций, вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.