Окружная прокуратура в польском городе Щецин задержала 8 человек по делу о смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии «Укринформу».

Издание сообщает, что в Польше на 48 часов задержали 8 человек, четверо из которых на момент события были полицейскими. После проведения следственных действий правоохранители будут принимать дальнейшие решения об аресте или освобождении подозреваемых.

По данным Gazeta Wyborcza, среди задержанных есть врач и сотрудники вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.

Напомним, в польском Вроцлаве расследуют странную смерть молодого украинца. Местные правоохранители утверждают, что он был пьян и агрессивен, а СМИ — что его били и пытали. Массмедиа утверждают, что в вытрезвителе Дмитрия пытали — били дубинкой, душили, брызгали из газового баллончика, а потом связали. В какой-то момент он начал синеть и задыхаться, а потом скончался.

В Польше 5 октября произошла трагедия в украинской семье. 28-летний мужчина напал с ножом на свою жену и сына, 7-летний мальчик погиб.

Двое украинцев погибли в результате аварии, которая произошла в польском городе Катовице 7 октября.