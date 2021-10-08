Системы здравоохранения в Колорадо и Вашингтоне исключают невакцинированных против коронавируса людей из списка ожидания на трансплантацию органов. Послеоперационный период слишком рисковым для них. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Колорадо одной из пациенток дали один месяц, чтобы она успела вакцинироваться. В случае отказа — ее исключат из списка ожидания на трансплантацию почки. Впрочем, женщина пока колеблется относительно своего решения через религиозные взгляды.

По словам экспертов, вакцинация перед трансплантацией является стандартной практикой. Послеоперационные лекарства против отторжения вызывают иммуносупрессию у реципиентов и подвергают их высокому риску, в том числе от коронавируса.

"Пациенты, перенесшие трансплантацию, гораздо более уязвимы для инфекций", — заявила клинический директор отдела трансплантации и инфекционных заболеваний UW Medicine Камилла Коттон.