В Украине зафиксировано 16 362 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 3526 человек, умерли — 241, выздоровели — 4720.

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, уже три области соответствуют критериям «красной» зоны эпидемиологической опасности.

В приложении «Дія» в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.