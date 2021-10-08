По данным следствия, в деле о государственной измене нардепа Виктора Медведчука говорится, что украинская сторона на поставках угля профинансировала пророссийских террористов на оккупированном Донбассе на 200 млн гривен. В деле фигурируют также высшие должностные лица Украины и Нацбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генпрокурора Ирины Венедиктов и председателя СБУ Ивана Баканова. По ее словам, соратник Медведчука бизнесмен Олег Кузяра выступал фактически посредником между украинской стороной и главарями оккупантов, открывал банковские счета, заключал договоры на поставку угля и так далее. "О все эти процессы Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Российской Федерации, которое регулировало поставки таким образом, чтобы денег хватало для" ДНР "и" ЛНР ", — отметила Венедиктова. Она уточнила, что Кузяра уже находится под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен. "В целом пророссийских террористов профинансировали на 200 млн гривен", — подчеркнула Венедиктова. Она добавила, что серди фигурантов Медведчук, Кузяра, высшие должностные лица Украины, Национального банка, руководители террористов и представители власти в России. Напомним, ранее сообщалось, что Медведчуку объявили новую подозрение, и РБК-Украина расписало, в чем оно заключается.