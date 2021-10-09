По состоянию на утро 9 октября 15 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки из списка выпала Одесская область, но добавились Киевская и Львовская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. Да, "оранжевой" зоны могут быть отнесены следующие области: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая. Во всех этих регионах превышена норма заболеваемости COVID-19. Наихудшие показатели имеет Луганская область и Черновицкая — по 768 случаев на 100 000 жителей. Норма составляет 75 случаев. Кроме того, в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций больных. Наиболее критической ситуация в Харьковской области 81,8%, Херсонской — 76,7% и Запорожской — 70,4%. Этот показатель не должен превышать 50%. Напомним, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.