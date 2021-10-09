Сборная Украины получила долгожданную победу в отборе на Чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2: 1. Подробнее о матче — в материале РБК-Украина. Поединок был ключевым как для украинских, так и для финнов в этом отборе. Поэтому удачный старт Украинской оказался очень кстати. Уже на 4-й минуте Ярмоленко получил мяч метров в 25 от ворот финнов, подделал под нерабочую правую ногу и зарядил точно в угол рамки Градецкий-1: 0. Финляндия ответила опасным выпадом на 16-й минуте, когда Похьянпало почти выбежал на свидание с Пятовым, но защитники таки подстраховали украинского голкипера и ситуацию разрядили. А уже через четыре минуты украинцы бежали в опасную контратаку и могли счет увеличить. Но Яремчук не смог отдать точный пас в штрафной на Цыганкова, ведь "желто-синие" выбегали три в три. Но потом Украина пропустила. На 29-й минуте Финляндия получила право на угловой, Похьянпало пробивал головой, но Пятов перевел мяч в штангу. Матвиенко пытался мяч выбить, но попал в ногу Пукки, от которого круглый и пересек линию ворот украинский — 1: 1. Благо, через пять минут "желто-синие" смогли вновь выйти вперед. Тимчик с правого фланга прострелил на Цыганкова, тот пытался пробить, но мяч попал в Яремчука, который уже переправил его в сетку — 2: 1. Во втором тайме украинцы отдали мяч финнам и стали действовать "вторым номером". А Финляндия все ближе к концу матча стала нагнетать все больше. Особенно опасными были стандарты. Один из таких на 76-й минуте мог завершаться пропущенным голом для Украины. Лод пробивал со штрафного, Пятов мяч отбил, но прямо на ногу Арнайюри, который чудом не попал в створ метров с трех. Этот момент стал самым опасным у ворот Пятова влоть до финального свистка. А от Украины могла уже в добавленное время счет увеличить, но Булеца не смог обработать мяч вблизи вратарской. Таким образом Украина одержала свою первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая позволила оторваться от Финляндии на три очка. Подопечные Петракова идут на втором месте вслед за Францией. Следующий матч Украина сыграет 12 октября против Боснии и Герцеговины. ФИНЛЯНДИЯ-УКРАИНА 1: 2 Пукки, 29 — Ярмоленко, 4, Яремчук, 34 Финляндия: Градецкий — Алхо (Хямяляйнен, 62), Тайвио, Арнаюури, Вяйсянен, Райтала (Нисканен, 78) — Лам (Ниссиля, 62), Камара, Лод — Похьянпала (Риски, 78), Пукки Украина: Пятов — Тимчик, мешкотно, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко-Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбик, 86)