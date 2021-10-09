Проект "Холостячка 2" после четвертого выпуска покинули еще два участника, а главная героиня шоу певица Злата Огневич поразила зрителей и претендентов на свое сердце горячим откровенным танцем, а также неожиданным признанием о пережитой трагедии в семье. Теперь в проекте осталось уже десять участников. 35-летняя артистка во время индивидуального свидания рассталась с владельцем ИТ-компании Богданом, ранее катал "холостячка" на вертолете. Теперь они катались на гидроелектрофойли, но вместе с еще одним участником — Максом, который воспользовался своим правом присоединиться к любому соперника на свидании, и по факту оказывал Злате больше внимания, в то время, как Богдан на водных приключениях, очевидно, пытаясь произвести на певицу лучшие впечатления, на практике добился обратного эффекта.

Проект "Холостячка 2" покидает Богдан Коломейко (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Также Огневич на церемонии роз не вручила бутоньерку чемпиону Болгарии по теннису Васко Младенову. Певица призналась, что действительно имеет к нему теплые чувства, но только они "более дружеские, чем романтические".

Васко покидает шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Действительно ярким моментом выпуска стал эффектный танец Златы в полупрозрачном наряде со стулом, который она подарила мужчинам-участникам — и миллионам зрителей проекта. Произошло это, когда участники демонстрировали свои таланты. Певица тоже не осталась в стороне, и решила показать свои хореографические навыки, которые теперь наверняка мужчины забыть смогут нескоро.

"Холостячка" Злата Огневич исполнила горячий танец в четвертом выпуске шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Также артистка во время катания на електрофойли на Днепре призналась о страхе перед водоемами с пресной водой, так как однажды в ее семье произошла трагедия — утонул в реке ее брат в 6-летнем возрасте, и произошло это за 3 года до рождения самой Златы. "Это произошло в Кривом Роге. Взрослые мальчишки вытащили матрас в него, и он утонул за полторы минуты", — рассказала певица. Она добавила, что узнала о том, что у нее был брат, совершенно случайно, когда нашла дома в шкафу не свои детские рисунки. "Я помню, мама пришла с работы, и я на стол демонстративно положила ей эту папку. Оказалось, что это рисунки брата. Мама мне рассказала, что произошло", — поделилась Злата. Напомним, что в третьем выпуске "Холостячки 2" шоу покинул Илья Закорецкий, который поделился своими ощущениями после проекта.