Погода в Украине в воскресенье, 10 октября, будет еще прохладнее, хотя обойдется без осадков из-за продолжающегося влияние северного антициклона Lioba. Ночные морозы станут сильнее, и в ряде регионов столбики термометров опустятся до -5 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Также в некоторых областях будет штормовой ветер — порывы до 20 метров в секунду вероятные в Прикарпатье и на юго-востоке Украины. На остальной части территории страны ветер ожидается умеренный. Температура воздуха будет снижаться. Так, днем в среднем прогнозируется около +9 … + 14 градусов, и только максимум на пару градусов выше будет в южных регионах. Ночью столбики термометров в Украине будут показывать около -3 … + 6 градусов, но в западных и центральных областях местами ожидается до -5 градусов. В Киеве в это воскресенье будет сухо и прохладно. Температура воздуха в дневное время составит +9 … + 12 градусов, а вот ночью столбики термометров опустятся до 0 … + 3 градусов. Впрочем, в окрестностях прогнозируется и до -2 градусов. Синоптик рассказала, что вскоре вместо северного антициклона в Украину придет другая воздушная масса, которая принесет значительные осадки. "Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров", — отметила Диденко.

Метеокарты погоды в Украине 10 октября (фото: facebook.com/tala.didenko) Как сообщалось, 9 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -9 градусов. Напомним, ранее народный синоптик рассказал, которая в Украине погода зимой 2021-2022.