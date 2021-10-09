Канцлер Австрии Курц объявил об уходе в отставку в связи с расследованием, которое ведется против него по подозрению в коррупции. Исполнять его обязанности будет глава МИД страны Александер Шалленберг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News. Как сообщает агентство, в субботу Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллен назначить министра по европейским и иностранных дел Александера Шалленберг исполняющим обязанности главы правительства. Канцлер заявил, что покидает свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Сам Курц планирует возглавить фракцию своей Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента). Напомним, 6 октября в офисе Курца и штаб-квартире его партии в Вене правоохранители провели обыски.