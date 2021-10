Звездные супруги Настя Каменских и Потап решили устроить себе романтические осенние каникулы и полетели в теплую Испанию, где гуляют по живописным улочкам и веселятся. Атмосферными фото и видео пара поделилась на своих страницах в Instagram. Так, Потап выложил милое фото в обнимку со счастливой женой аэропорта и признался, что до сих пор иногда не понимает, за что такая красавица выбрала его, а также признался Насте в любви.

Настя Каменских и Потап полетели в осеннюю путешествие (фото: instagram.com/realpotap) "Красивые девочки всегда выбирают мощных ребят, потому что они знают, что их будут любить, а красивые ребята знают, что они хороши собой и часто любят себя больше партнера … Не всегда конечно, бывают сбалансированы божественно красивые пары, кроме голливудских, в них я не верю, знаю, как оно там, но тоже не без исключений, подтверждающих правило … но я всегда удивлялся, как эта красавица выбрала меня, она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя My lovely wife & our future adventures! »- написал продюсер. Как оказалось, он отвез любимую в Мадрид — не зря же певица хорошо говорит по-испански и обожает эту культуру. Артисты остановились в пятизвездочном отеле The Westin Palace. Они уже успели прогуляться по Мадриду и посетили шоу фламенко, о чем рассказали в своих Stories. Каменских также показала несколько снимков с прогулки по городу. Для романтического променада с мужем она выбрала мини-платье в крапинку, напоминающий окраску далматинца. Артистка дополнила лук черной кожаной косухой, черными колготками и грубыми ботинками, а также сумкой от Prada. Настя позировала прямо на пешеходном переходе и поблагодарила любимому за эту поездку. "Спасибо, любимый, за эту сладкую бегство. Мне сейчас это так необходимо", — тепло написала исполнительница.

Настя Каменских прогулялась по Мадриду в оригинальном платье (фото: instagram.com/kamenskux) Потап же выложил смешное видео из отеля, на котором они с женой выполняют забавный танец и в процессе он затрагивает рукой люстру, с которой отваливаются некоторые части. "Ой", — прокомментировал казус артист. View this post on Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Напомним, ранее Потап и Каменских показали осенью романтику и "сдали" любимые места в Киеве.