Херсонская область может перейти в "красную" зону карантина на следующей неделе. Этот рассмотрит Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Глава Минздрава находится в Херсонской области в связи с широким распространением в регионе коронавируса. Министр посетил несколько больниц региона и центры массовой вакцинации. Во время общения с журналистами Ляшко не исключил переход Херсонской области в "красную" зону карантина из-за ситуации с коронавируса. По его словам, окончательную точку в этом поставит Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ориентировочно она соберется 12-13 октября. Ляшко также отметил, что в одной из больниц области увидел полностью занято реанимационное отделение. Однако среди пациентов не было ни одного вакцинированного. "Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелом или среднем течении болезни — вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть гораздо страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки", — подчеркнул глава Минздрава. Отметим, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону. Напомним, в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, 8 октября Минздрав сообщил о 16 362 случаях заражения инфекцией.