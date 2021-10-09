Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской области рассмотрела вопрос о случае заболевания полиомиелитом. Указанная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что невакцинированных дети не будут допускать к обучению. Для таких детей будет обеспечено другими формами обучения", — говорится в сообщении. Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни. Напомним, что в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован в 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, по религиозным убеждениям.