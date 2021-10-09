Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, Россия. Она встретится с высокопоставленными и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США. По информации Госдепа, затем Нуланд отправится в Бейрут, Ливан, 14 октября, где встретится с ливанскими представителями гражданского общества и лидерами правительства, чтобы обсудить экономические реформы и выборы в следующем году. Затем Нуланд отправится в Лондон, Великобритания, 15 Октября, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками из ряда глобальных вопросов. Как сообщало РБК-Украина, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор, обсудив переговоры в нормандском формате.