Украинский артист, судья шоу "Поют все!" Влад Сытник порадовал поклонников премьерой авторской композиции в стиле crossover In Love We Rise. Это первый трек из запланированного сrossover альбома. Инициатором альбома стал сам исполнитель в коллаборации с композитором Юрием Шепетой. Аудио песни можно послушать на официальном Youtube-канале Власть Сытника. In Love We Rise песня о том, что любовь — это единственно возможный ответ человечества на вопрос, какое будущее нас ждет. Вряд ли в ближайшем времени мы откроем для себя новую планету. Машину времени пока никто не изобрел, поэтому мы не можем вернуться во времени на 100 лет назад, чтобы поменять настоящее и избежать прошлых ошибок. Мы не можем прожить больше одной жизни, чтобы если в одном что-то пошло не так, в следующем это исправить. Мы там, где мы есть — здесь и сейчас. У нас есть только один мир, одна жизнь и только один шанс прожить ее достойно. Все, что нам, людям, дано — это смотреть в будущее и мы не можем строить его со страхом в сердце. Ради наших детей мы обязаны найти в себе силы, чтобы восстановить доверие и культивировать любовь внутри нас. "Я давно хотел создавать авторский материал в таком стиле. На сегодня, могу сказать одно, что буду делать такую музыку и в этом направлении упорно работаю. Сейчас записываю альбом, в который войдут 7 композиций на разных языках. Хочу верить и очень постараюсь сделать так , чтобы такая музыка смогла занять достойное место в нашей стране и за ее пределами ", — поделился Сытник. Основной задачей будущего альбома будет поднятие глобальных тем с помощью музыки, а также популяризация музыкального стиля crossover со всей его многогранности мелодических решений.