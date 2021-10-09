В Мелитополе в Коронавирусная больнице сложилась тяжелая ситуация из-за обилия зараженных — отделение заполнены пациентами, медицинского персонала не хватает. Местная журналистка показала будни врачей в COVID-отделениях, и какая атмосфера здесь царит. Видео Анна Форис опубликовала в своем Facebook. Также она отметила, что некоторые украинцы жалуются на "усталость" от карантинных ограничений и порой просто игнорируют требования о масках и дистанцию, не задумываясь о рисках оказаться таких вот больницах, подцепив вирус. "Со всех сторон я слышу, как люди страдают, что их в чем-то ограничили — маршрутки, маски, прививки … Но никто не понимает, что эти ограничения ничто по сравнению со смертью, которую я там увидела. Ничто по сравнению со страданиями и болью … "- рассказала представительница прессы, побывав в местном госпитале для больных COVID-19. Так, Анна показала почти забиты отделение с большим количеством пациентов. Медики отмечают, что почти все они не были вакцинированы.

Коронавирусная больница Мариуполя переполнена пациентами (фото: скрин) "Сейчас в основном лежат здесь средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Катастрофически не хватает мест и персонала для обслуживания этих больниц. Поэтому нужно соблюдать карантинных мероприятий, меньше посещать всякие мероприятия, и ограничить посещение массового скопления людей, носить маски — потому что у нас люди расслабились. И конечно очень важный этап — это вакцинация. Потому что в стационаре практически все — 90 с чем-то процентов — это не привитые люди ", — сказала врач. Также на кадрах можно увидеть в коридоре на каталках тело умершего, накрытое простыней.

Тело умершего в ковидний больницы Мелитополя (фото: скрин) Медики также рассказали, что реанимация в больнице заполнена полностью. Из-за нехватки мужских и женских мест в госпитале теперь смешанные палаты. "На первом этаже у нас лежат пациенты, которых приравнивают к реанимационным, поскольку в реанимации для всех мест у нас не хватает", — добавила врач.

Что происходит в Коронавирусная больницы в Мелитополе (фото: скрин) Видео из больницы можно посмотреть по этой ссылке. Ранее сообщалось, что под Запорожьем родным больных коронавирус назначения врачей раздают ночью. Также мы писали о том, что в Мелитополе видели, как "быстрые" привозят больных в госпиталь каждые 10 минут.