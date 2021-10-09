Сегодня, 9 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура ночью воздух в некоторых регионах упадет до -2 градусов, а днем местами повысится до +15 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В северных областях синоптики прогнозируют днем до + 11 + 13 градусов, а ночью температура упадет до 0 + 2. На западе столбики термометра днем поднимутся + 12 +14 градусов, а ночью снизятся до + 1 + 2 градусов. В восточных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +11 +13, а ночью 1 + 1 градусов. На юге страны днем синоптики обещают + 11 + 15 градусов, а ночью + 3 + 6. Центральную часть страны днем ожидает до +11 +14, а ночью температура снизится до 0 + 3 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит + 11 + 13 градусов, а ночью упадет до + 1 + 3. В Киевской области ночью ожидается местами до -2.