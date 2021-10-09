Сингапур открывает свои границы для граждан большего количества стран для поездок без карантина. Город-государство стремится восстановить свой статус международного авиационного узла и готовится выйти на "новую норму", чтобы жить с COVID 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. С 19 октября полностью вакцинированы люди из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут въехать на остров без карантина, если они пройдут тесты на COVID-19, сообщило правительство. Это объявление знаменует собой важный шаг в стратегии Сингапура по восстановлению международных связей. Страна Юго-Восточной Азии, один из крупнейших в мире центров путешествий и финансов, является центром для азиатских штаб-квартир тысяч глобальных компаний, руководители которых долгое время ожидали возможности установления связи с Сингапуром. В стране с населением 5,45 миллиона человек ежедневно регистрировались более 3000 случаев заражения COVID-19 за последние несколько дней, хотя почти все случаи протекали бессимптомно или в легкой форме. Около 83% населения полностью вакцинированы, что является одним из самых высоких показателей в мире. Сингапур недавно снова ввел ограничения через коронавирус, чтобы выиграть время и подготовиться к жизни с болезнью. Премьер-министр Ли Сянь Лунг сказал, что Сингапур получится сможет ослабить ограничения, когда число случаев стабилизируется, даже если они останутся сотни. Правительство объявило о мерах, которые помогут местным жителям приспособиться к стратегии жизни с вирусом, например, позволить большинства инфицированных выздороветь дома. Кроме того, оно упростило правила тестирования и изоляции инфицированных людей. Правительство также ужесточил правила для тех, кто остается непривитым, запретив им входить в торговые центры и является в повсеместно распространенных в стране уличных точках.