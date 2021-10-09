Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Задержка подрывает работу антикоррупционных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на странице посольства США в Facebook. "ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", — говорится в сообщении. ЕС и США призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. "Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами", — отметили в посольстве США. Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк и детектив НАБУ Александр Клименко. Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут избрать руководство САП, ГБР и БЭБ".