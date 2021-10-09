Укрзализныця обновила меню в поездах "Интерсити". Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус. Как изменится меню в поездах УЗ и сколько придется заплатить за ужин или обед в поезде — читайте в нашем материале ниже. Что известно о новых ланч-боксы в "Интерсити" Известно, что для покупки будут доступны три меню — мясное, детское и вегетарианское. Мясной ланч-бокс будет содержать основное блюдо (куриное филе в соусе карри с миксом булгура, мини-вермишелью с зеленым горошком и морковью) и закуску (жареные шампиньоны с луком и тертым сыром). Детский ланч-бокс в будет с омлетом и мини-сосисками, сыром «Чеддер» в сочетании с зеленым горошком, кукурузой с тертым сыром в сливочном соусе и десертом — пирожным "Шарлотт" с яблоками. Вегетарианский ланч-бокс — это фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, а также жареная морковь в кисло-сладком соусе чили. Вы можете обратить внимание на то, что у взрослых обедов убрали десерты. Это сделано для того, чтобы увеличить порции. Зато в детском меню может появиться … игрушка. Но это не точно. Ориентировочно любой из трех ланч-боксов будет стоить около 145 грн. "Новое меню, скорее всего, подорожает на 5 грн. Существенных изменений стоимости не будет точно", — рассказали нам представители УЗ. Пассажиры смогут купить их как при оформлении билета, так и непосредственно в поезде — в вагонах WOG Cafe.

Новые ланч-боксы в поездах УЗ появятся с 1 ноября (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia) Читайте также о том, в какие страны можно уехать из Украины на поезде. Ранее мы писали, что Укрзализныця не будет поднимать цены на билеты в 2022 году