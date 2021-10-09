В Украине цены на продукты питания значительно выросли за год, и подорожание на определенные группы товара взлетели на 70-88%. Однако тенденция к подорожанию — не всеобщая, и кое-что на прилавках магазинов таки снизилось в цене. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госкомстата Украины. Так, базовый индекс потребительских цен в этом сентябре по сравнению с августом составил 101,3%, а с начала 2021 — 105,5%. В ведомстве также сообщили, что инфляция на потребительском рынке за один месяц (в сентябре по сравнению с августом) составила всего 1,2%, с начала года — 7,5%. Похожая картина и с базовой инфляцией: 1,3% и 5,5% соответственно. Но что же с ценами? Как изменились цены на продукты за месяц: На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего подорожали яйца — на 13,6%. На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб. Вместе с тем на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1% .Изменение цен на продукты за год: Сахар подорожал всего, и кило прибавило в цене 88%. Значительное повышение стоимости и в подсолнечного масла — на 71,7%. Яйца подорожали на 60,7%. Хлеб стал дороже на 17,2%. Мясо и мясопродукты подорожали на 12,3%. Сливочное масло стало дороже на 10,9%. Молоко выросло в цене на 8,7%. Сыр и творог — на 7,9%. Рыба подорожала на 7,4%. Овощи стали дороже всего на 1,7%. А вот фрукты подешевели — их цена снизилась на 3,5%.

Как изменились цены на продукты в Украине (фото: скрин ukrstat.gov.ua) Напомним, перед этим эксперты рассказали, что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине. Также мы писали, что в Украине взлетит в цене хлеб и назвали, сколько будет стоить до конца 2021-го.