В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовый спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег / Military Run UA». В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. По данным МВД Украины, с 06:00 до 13:00 будет перекрыто движение автотранспорта на: улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой) Арсенальной площади; улицы Ивана Мазепы; Площади Славы; улице Лаврской; улице Запечерный; аллее Героев Крут; Парковой дороге; Петровской аллее.