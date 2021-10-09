В Киеве продавцы арбузов просто бросили свой нераспроданный товар на месте, где вели стихийную торговлю, и прекратили бизнес, не потрудившись убрать обильные остатки товара, на которые не нашлось покупателей. Целая гора больших полосатых ягод осталась лежать на улице и гнить под открытым небом. Об этом передали в программе "Киив.NewsRoom" на канале "Киев". Свалка арбузов появилось на массиве Осокорки на улице Крушельницкой в Дарницком районе столицы. По словам местных жителей, на этой точке начали торговать около 1-1,5 месяца назад. Киевляне рассказали, что на ночь арбузы в лотках просто накрывали тентом, и оставляли здесь же на улице. Продавали их "по шесть с чем-то" за кило. Когда бизнес не заладился, реализаторы просто все бросили и уехали, и не стали «заморачиваться» вопросами утилизации испорченного товара. Жители близлежащих домов жаловались коммунальщикам на неприятный запах, который распространялся от брошенного урожая, и инспекторы по благоустройству Дарницкого района обещали убрать все это свалку.

Видео: в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице Ранее сообщалось, что пару недель назад под Херсоном фермеры уничтожили урожай арбузов, не продался, и такая "расправа" попала на видео. Также мы писали о том, что недавно в Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо.