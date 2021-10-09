В Киеве милиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем. Все потому, что сработала сигнализация. Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции. Так, инцидент произошел в субботу, 9 октября. Правоохранители выяснили, что задержанный неоднократно привлекался к совершению аналогичных преступлений. В частности, в сентябре этого года в одной из недостроев он выломал дверь и залез внутрь, похитил строительный материал, личные вещи, электроинструмент и даже детские игрушки. Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Бориспольщины.

Вор ворвался в дом в Киеве, но пожалел о своем поступке (kv.npu.gov.ua) Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали профессионального вора. Изъяли два РПГ, граната и оружие. Также мы писали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить.